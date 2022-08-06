تطورات جديدة تخص الصراع بين الصين وتايوان

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الصين أرسلت 4 مقاتلات من طراز "J-11" و4 مقاتلات من طراز "J-16" و10 مقاتلات من طراز "سو-30"، بالإضافة طائرة النقل العسكرية الثقيلة من طراز "Y-20 "، وطائرة واحدة مضادة للغواصات من طراز "Y-8".وأضاف البيان أن تايوان بعثت دورية جوية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وانطلقت المناورات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية حول تايوان في الخميس الماضي، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.