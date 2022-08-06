شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع استمرار العزل.. سلبية اختبارات بايدن لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا يجب أن يلتزم بـ "إجراءات العزل الصارمة ... مع مزيد من الحذر" ، كما يقول طبيب البيت الأبيض

أعلن طبيب الرئيس جو بايدن سلبية اختبارات فيروس كورونا، يوم السبت، لكنه سيستمر في العزل في البيت الأبيض حتى الاختبار السلبي الثاني.

وكتب الدكتور “كيفين أوكونور” في آخر تحديث يومي له أن الرئيس "في حذر شديد"، سوف يلتزم "بإجراءات العزل الصارمة" المعمول بها منذ اكتشاف إصابته.



وأصيب بايدن، 79 عامًا، بالفيروس للمرة الثانية بعد ثلاثة أيام من خروجه من العزلة من نزاله الأولي مع كوفيد، حسبما ورد في 21 يوليو. كانت هناك حالات انتعاش نادرة تم توثيقها بين أقلية صغيرة من هؤلاء، مثل بايدن، تم وصف الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من الفيروس بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

مخاوف طبية أجلت زيارة بايدن لمشاهدة الأضرار الناجمة عن الفيضانات فى كنتاكي



أوكونور أن بايدن "لا يزال يشعر بتحسن كبير".

تم تعليق سفر بايدن حيث كان ينتظر اختبارًا سلبيًا. يخطط لزيارة كنتاكي يوم الإثنين لمشاهدة الأضرار الناجمة عن الفيضانات الكارثية ولقاء العائلات.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، السبت، عندما سُئلت عن حالته الصحية خلال ظهورها في لاس فيغاس في مؤتمر مشترك بين الرابطة الوطنية للصحفيين السود والرابطة الوطنية للصحفيين من أصل إسباني، أن بايدن كان "يبلي بلاءً رائعًا". قالت إنها عندما تتحدث إلى الرئيس، أخبرها أن "تخبر الناس أنني كنت أعمل أكثر من ثماني ساعات في اليوم".

قال طبيبه في ذلك الوقت إن الأعراض الأساسية لبايدن خلال أول جولة له مع الفيروس كانت سيلان الأنف والتعب والسعال الرخو. خلال حالة ارتداده، قال أوكونور إن سعال بايدن فقط قد عاد وأنه "تم حله بالكامل تقريبًا" بحلول يوم الجمعة.

لا يزال المنظمون يدرسون انتشار وضراوة حالات الارتداد، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مايو / أيار حذرت الأطباء من أنه تم الإبلاغ عن حدوثه في غضون يومين إلى ثمانية أيام بعد الاختبار الأولي للفيروس.

تشير المعلومات المحدودة المتوفرة حاليًا من تقارير الحالة إلى أن الأشخاص الذين عولجوا باستخدام “Paxlovid” والذين يعانون من انتعاش كورونا ؛ وقالت الوكالة في ذلك الوقت "لا توجد تقارير عن مرض خطير"