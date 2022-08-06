موسكو لا تعترف بكوريا الشمالية النووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية، إيجور فيشنيفيتسكي، «إن روسيا لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، داعيا لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي». وأضاف فيشنيفيتسكي، في تصريحات الصحفيين نقلتها وكالة نوفوستي الروسية أمس «لا تعترف روسيا بكوريا الشمالية كدولة نووية مثل أي دولة أخرى غير معترف بها رسميا كدولة نووية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نحن ندعو إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن». نحن ندعو إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن».

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