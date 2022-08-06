الصين تبدأ هجوما على تايوان بـ «المحاكاة»

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان «إن قوات تايبيه «رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الشيوعية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط.ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسة».
يأتي ذلك فيما دعا البيت الأبيض الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة».
كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية «على أعلى مستوى» مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.
يذكر أن الصين استشاطت غضبا بعد زيارة بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
و قامت الصين بتدريبات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان، الخميس الماضي. ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالذخيرة الحية، وهي أكبر تدريبات تجريها الصين على الإطلاق في مضيق تايوان، حتى ظهر الأحد، بحسب رويترز.
يشار إلى أن بيلوسي أصبحت أكبر مسؤول أمريكي يزور تايوان في 25 عاما. وأعلنت الصين، أمس الأول، أنها ستفرض عقوبات على بيلوسي شخصيا وأفراد أسرتها من الدرجة الأولى ردا على أفعالها «الخبيثة» و»الاستفزازية»، على حد تعبيرها.
معلومات عن تايوان:
- 84 % من السكان هم من التايوانيين أما الباقي فهم تقريبا من الصين.
- تعتبر تايوان واحدة من أكثر الأماكن في العالم المعرضة لخطر الزلازل حيث تتعرض لأكثر من ألف زلزال في العام.
- تلقب بعاصمة الأقنعة كون أن سكانها في الغالب يرتدون الأقنعة التى تحميهم من الأمراض بشكل كبير.
- في تايوان والدول المجاورة يعتبر الرقم 4 مثل الرقم 13 في الدول الأخرى فهو رقم لا يجلب الحظ على الإطلاق.
- في فصل الصيف تمطر في تايوان بشكل يومي تقريبا.
- في عام 2009 ضرب إعصار تايوان وتسبب في مقتل 673 شخصا وخسائر بـ 3.3 مليارات دولار.
- من أجل عقد علاقة صداقة مع الصين عليك أولا أن تقوم بقطع علاقتك بتايوان كون العلاقة متوترة بينهما.
- حوالي 50 % من القوة العاملة في تايوان هي من النساء أكثر من العديد من الدول المتقدمة.
- عندما اكتشفت للمرة الأولى سميت باسم الهافورموسا أي الجزيرة الجميلة.
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