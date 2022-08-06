اللاجئون ضحايا أزمة الخبز في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «إن التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان يشهد تصاعدا في الأسابيع الأخيرة بينما تصارع البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها».

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باولا باراتشينا في حديث مع وكالة «أسوشيتد برس» «لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد.. وبعض الحالات شهدت حتى إطلاق للنار واستخدام للعصي ضد اللاجئين».

وأشار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي، حيث يعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. يتصارع الناس أيضا مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية والعملة التي انخفضت على مدى السنوات الثلاث الماضية.