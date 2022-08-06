ألمانيا تستقبل 17 ألف أفغاني

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وجاء في تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية في طبعتها المقرر صدورها اليوم استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، أن ألمانيا استقبلت منذ ذلك الحين 17,556 أفغانيا. وأكد المكتب هذه البيانات لوكالة الأنباء الألمانية.ومن بين المعاونين الأفغان - مثل المساعدين المدنيين في القوات المسلحة الألمانية والمترجمين الفوريين - تم قبول 5141 فردا منهم، ويوجد منهم بالفعل في ألمانيا 3756 فردا. ويشكل العدد الأكبر أفراد أسرهم.
وكتبت الصحيفة أنه عند إجراء مقارنة دولية يتضح أن أداء ألمانيا أفضل من الدول الأوروبية الأخرى التي قدمت وعودا مماثلة.
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