إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا العدوان لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقا للقانون والشرعية الدولية.

وحملت الجامعة فى بيان لها أمس الأول، الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته وعن الجرائم الدموية البشعة التي يواصل ارتكابها، والتي تتطلب المساءلة الدولية أمام جهات العدالة الدولية المختصة.

حمل سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة، في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء، وتوفير الحماية المدنية لهم.

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحملت قوة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.