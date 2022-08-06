تحرك عاجل من السيسي ردا على قصف غزة.. والرئيس يحسم موقفه من الأزمة الصينية التايوانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر حريصة على دورها الإيجابي جدًا فيما يخص تصاعد الأحداث في غزة، وذلك من خلال الاتصالات مع الفلسطينيين والإسرائليين، بهدف ألا يكون هناك أزمات أو أحداث عنف أو اقتتال.

وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية اليوم السبت، "إننا أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة".



وأضاف أن سياسة مصر ثابتة تجاه الوضع في تايوان، لافتا إلى أن مصر تدعم سياسة "الصين الواحدة".



وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسي لتلك الأزمة.



وأكد الرئيس السيسي "أننا تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية الراهنة؛ حيث لم يحدث نقص في مخزون السلع"، لافتا إلى "أن لدينا احتياطيات من السلع تكفي حتى نهاية العام"، مشيرا إلى سعي مصر لتقليص فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.