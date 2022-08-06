شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: مصر أكثر طرف دولى يستطيع التوسط بين غزة وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق، إن هناك إصرارا من الجانب المصرى على وقف الاعتداءات على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، حقنا للدماء ولمنع تدمير البنية التحتية في غزة.

وأكد السفير على الحفنى خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أكثر طرف دولى ممكن أن يتوسط لوقف العمليات العسكرية، لأنها جيدة فى التعامل مع الطرفين، ونجحت كثيرا من قبل في ذلك، ولن تترك الأمر إلا إذا وقفت العمليات العسكرية، فهى تتحرك من منطلق مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطينى ومن منطلق حرصها على عدم إثارة التوتر فى هذه المنطقة، مضيفا نحن فى غنى عن أن نسكب الزيت على النار ونجعل الوضع أكثر تأزما ولا جدوى من الإستمرار فى هذا الوضع.

وأوضح، الحفنى: هدفنا فى النهاية أن نضع حد للمشكلة الفلسطينية وأن نصل لاتفاق مع الطرف الإسرائيلي، وكل جهودنا تندرج فى هذا الإطار، كما أننا حريصون على عدم التصعيد وعدم التوتر، وعدم قتل المدنيين والبناء فى قطاع غزة، وسنلعب هذا الدور حتى النهاية.