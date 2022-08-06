رئيس "خارجية الشيوخ" يشيد بالدور المصرى لاستعادة استقرار الأوضاع فى غزة

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطى بالدور المصرى الذى يستهدف استعادة استقرار الأوضاع فى قطاع ⁧‫غزة⁩.

و أشار فى هذا السياق إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أن مصر تبذل جهودا إيجابية بشأن الأوضاع فى قطاع غزة، وان هناك اتصالات على مدار الساعة مع الجميع منعا لخروج الأمور عن السيطرة".

أدان الدكتور عفت السادات قتل المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم، داعيا المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى للتدخل العاجل ووقف هذه الاعتداءات التى تمثل جرائم حرب مضيفا " ما يحدث انتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وقال السادات، إن هذه الممارسات ضد الشعب الفلسطينى، انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الذى يتعرض لانتهاكات تتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد السادات على ضرورة توقف العملية العسكرية فى القطاع، وعدم التصعيد العسكرى بالقطاع خاصة بعد سقوط القتلى والمصابين، موضحا أن ما يحدث الان ينسف كل الجهود الدولية التى تسعى إلى الوصول إلى التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.