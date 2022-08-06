شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقرات جديدة وندوات توعوية للمرأة.. أبرز فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة الجيزة،

شاركت أمانة مركز العيا،ط الجهات التنفيذية في تنظيف وتجميل جميع قرى المركز، وفي قسم الطالبية نفذت أمانة الحزب حملة موسعة لتنظيف شارع الثلاثيني بعد شكاوي الأهالي من تراكم القمامة، وفي مركز كرداسة، وبالتنسيق مع أمانة الحزب بالمركز في استجابة لشكاوى أهالي منطقة مجمع المدارس بقرية ناهيا لتنفيذ حملة تطهير وإزالة المخلفات بالمصرف الموجود بالمنطقة، وفي منشأة القناطر تعكف أمانة الحزب بالمركز ، على إعادة تشغيل كافة الوحدات الصحية بقرى المركز، وفي أمانة قسم الوراق، انطلقت الدورة الصيفية التي تنظمها أمانة الحزب لكرة القدم الخماسية والتي تستهدف جذب الشباب للأنشطة الرياضية.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز ومدينة منفلوط، مسابقة لحفظ القرآن الكريم للأطفال، في الوحدة الحزبية لحي بحري، بمناسبة الإحتفال بالعام الهجري الجديد، وذلك بمقر أمانة المركز، بحضور ممثل من وزارة الأوقاف.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية لأهالينا في أحياء ومناطق بني سويف، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث قدمت القافلة الكشف الطبي على أكثر من 825 مواطن في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توفير العلاج المجاني لهم من صيدلية القافلة، مع إجراء التحاليل والاشاعات اللازمة، وذلك داخل مركز شباب العبور، كما جرى توفير مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، كذلك توزيع العصائر والمياه عليهم، بالإضافة إلى توفير الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وضمت القافلة تخصصات: الرمد، الباطنة، المسالك، النساء، مخ وأعصاب، عظام، جراحة، وأطفال، قلب، وأسنان، الجلدية، وجاءت أعمال القافلة 164 كشف رمد، وعدد 71 كشف مخ واعصاب، و 117 كشف عظام، و 184 كشف باطنة، و68 كشف جلدية، و24 كشف اطفال، و3 كشف نساء، و 148 كشف اسنان، و13 كشف مسالك، كما تم توفير خدمات تنظيف الاسنان والحشو بالمجان، بالإضافة الى توفير عمل جميع العمليات لحالات القافلة غير القادرة خلال 15 يوم علي نفقة الدولة.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بمركز زفتي، يوم رياضي ترفيهي بكفر الديب، وبالتعاون مع أكاديمية رواد لكرة القدم، وفي نهاية اليوم تم توزيع الهدايا علي الأطفال الفائزين في المسابقات الرياضية، وفي نفس السياق، افتتحت أمانة مركز زفتى، منفذ لبيع للحوم والسلع الاستهلاكية المخفضه بقرية شرشابة، وقد تفقد المعروضات من حيث الأسعار والجودة، ومن جانبه، افتتحت أمانة ثان المحلة، مقر الوحدة الحزبية للسبع بنات، وتحدث المشاركون عقب الافتتاح، عن دور الشباب فى العمل الخدمى والتطوعى الذى ينطلق بهدف خدمة الوطن والمواطن وفقا لتوجهات القيادة السياسية فى مصر ، وأشار المشاركون في الافتتاح، إلى أن إنطلاق الشباب يعتبر النواة لإنطلاق الدولة، ونسعى جاهدين لتوجيه قدرات شباب مصر لخدمة الوطن والمواطن، خاصة وأن القيادة السياسية رسمت خارطة المستقبل لتمكين الشباب سياسيا وإجتماعيا لصالح مصر وطن ومواطنين.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز أشمون، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الوقاية من مرض سرطان الثدي واعتلال الكلى" لتوعية أهالينا من أبناء المركز، وشهدت الندوة التثقيفية حضورا مكثفا لقيادات شعبية وتنفيذية، وبدأ اللقاء بكلمة عن دور الحزب واهتمامه بالمرأة فى كافة المجالات ودور الدولة فى توفير الإجراءات الصحية الكاملة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم الشكر للإدارة الصحية ودورها الهام ومدى التعاون بين الإدارة والحزب، كما ناقشت الندوة، كيفية التعامل والوقاية من المرض وتحدثت عن المبادرات الرئاسية التى خصت المرأة والتى تهدف لصحة المجتمع واطيافه ثم اتاحت الفرصة، وفي الختام تم إجراء تحليل سكر لعدد حوالى 150حالة ممن شاركوا بالندوة.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، ندوة الاسعافات الأولية في مقر الأمانة بحضور عدد كبير من المهتمين بتلك الندوة وتناول الجميع فيها وجبة طبية لمعرفة كيفية الوقوف علي الحالات التي تستدعي الإسعافات الأولية وذلك بحضور مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، وجاءت الفاعلية بالتعاون مع هيئة الاسعاف بدمياط.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز الشواشنة، القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون، تحت شعار "حلمنا نور"، في قرية كحك بحري شامل الكشف والعلاج والعمليات لبعض الحالات، ومن جانبه، نظمت أمانتي السياحة والأثار وذوي الإعاقة بالمركز، فاعلية (يوم ترفيهي لذوي الأحتياجات الخاصة قادرون بأختلاف) وذلك لإدخال البهجة والسرور علي نفوس أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة مركز طامية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "آثار الفيوم على مر العصور"، وتناولت الندوة التعريف بما تحويه محافظة الفيوم من آثار فرعونية ورمانية ومسيحية وإسلامية، وأبرز ما يوجد فى الفيوم من آثار، وأضاف المشاركون في الندوة أن الفيوم تعتبر شاهدة على كافة حضارات التاريخ، وبها العديد من المناطق الآثرية الهامة ومنها مدينة ماضى الآثرية التى تقع فى مدينة إطسا، ومعبد قصر قارون الذى يشهد تعامد الشمس على قدس الأقداس كل عام، بالإضافة إلى متحف كوم أوشيم الذى يحتوى على العديد من الآثار على مر العصور، وتابع المشاركون في الندوة، أن الفيوم يتواجد بها 3 أهرامات وهم هرم هوارة واللاهون وسيلا، بالإضافة إلى أن الفيوم تم اكتشاف لوحات تاريخية بها وتسمى "وجوه الفيوم" أبهرت هذه اللوحات العالم أجمع، مشيرا إلى أن الفيوم يعرفها القاصى والدانى فى كافة بلدان العالم.

وفي محافظة أسوان،

اختتمت أمانة مركز ادفو، فعاليات القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون، ومكافحة العمي، والتى استمرت على مدار يومين، قدمت الخدمة خلالها لـ600 مواطن، ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية، ومن المنتظر أن يقوم الحزب بعمل عدد من القوافل الخاصة بأمراض العيون فى العديد من مناطق المحافظة حسب الاحتياج.

وفي محافظة الوادي الجديد،

اختتمت أمانة مركز الخارجة، الدورة التدريبية عن الفنون الإذاعية، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف بالمركز، واستمرت لمدة ثلاثة أيام في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 8/2وحتي اليوم الخميس 8/4، بقاعة مكتبة مصر العامة، وتناولت الدورة كيفيّة إعداد البرامج الحواريّة وأنواع اللقاءات الإذاعيّة، وأهمّية البرامج التي تخدم المجتمع من أجل تحقيق الأهداف الإذاعيّة، والبرامج التي تخدم المجتمع من أجل تحقيق الأهداف الإذاعيّة، وستمنح شهادة تقدير فور الإنتهاء من الدورة، واختتمت الدورة بتسليم شهادات للمشاركين.

وفي محافظة جنوب سيناء،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمدينة طور سيناء، ندوة تحت عنوان "البرامج التدريبية ومجهودات الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة وتثقيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل"، وذلك لتوعية وخدمة أبناء واهالى محافظة جنوب سيناء، وأكد المشاركون في الندوة، أن الشباب هم وقود التنمية في مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يملكون من طاقه وقدرة على مواجهة الصعاب وفكر متطور يواكب التكنولوجيا الحديثة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.