ارتفاع عدد الشهداء في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته وصافرات الإنذار تدوي في عسقلان 

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 15 شهيدا، فيما دوّت صافرات الإنذار في عسقلان وأمرَ الجيش الإسرائيليين بالتزام الغرف المحصنة نتيجة تجدد إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدن وبلدات إسرائيلية.

فقد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد الشهداء بلغ 15، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة (23 عاما)، فيما أصيب نحو 125 بجروح مختلفة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس -في بيان- بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم "الفجر الصادق"، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وأطلق جيش الاحتلال على العملية اسم "الفجر الصادق"، وعلل اختياره تلك التسمية بأنها "لتأكيد تركيزنا على حركة الجهاد التي تتخذ اللون الأسود شعارا"، بحسب قوله.

وهددت إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في غزة إذا تدخلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودعمت حركة الجهاد الإسلامي.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد إطلاق عملية "وحدة الساحات" التي بدأت مساء أمس الجمعة ردا على العدوان.

وبعد ساعات من الهدوء صباح اليوم السبت، كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على قطاع غزة، ودمرت منزلين تدميرا كاملا، واستهدفت عددا من المواقع في مناطق مختلفة من القطاع، منها هدف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وآخر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية موقعين عسكريين يتبعان لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الأول جنوبي مدينة دير البلح، والآخر غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مروحيات حربية وجنودا من وحدة ماغلان قصفت 4 مواقع عسكرية لحركة الجهاد في قطاع غزة.

كما أطلقت المقاتلات الإسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه منزل في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، وتسببت هذه الغارة بدمار كبير في المنازل المجاورة، كما دمرت بشكل كامل منزلا آخر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرة إسرائيلية قصفت عمارة سكنية من 5 طوابق غرب مدينة غزة، كما أفاد المراسل بأن طائرات إسرائيلية دمّرت منزلا في بيت حانون، في رابع عملية استهداف لمبان سكنية في غزة.

كما ذكر المراسل أن طائرات الاحتلال قصفت بـ3 صواريخ منزلا شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات كذلك برج مراقبة تستخدمه فصائل فلسطينية قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل وسط قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال أن طائراته الحربية هاجمت مواقع إضافية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم في القطاع.

وأضاف الجيش -في وقت سابق- أنه شنَّ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي، وأطلق 55 صاروخا وقذيفة خلال اليوم الأول من العملية.

وذكر أن من بين الأهداف التي طالتها الغارات: 5 راجمات صواريخ، و6 ورشات عمل لإنتاج الأسلحة، ومستودعان لتخزين قذائف صاروخية، ومستودعا واحدا لتخزين قذائف الهاون، إضافة إلى 6 مواقع رصد تابعة لحركة الجهاد.



حركة الجهاد ترد

في المقابل، أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد) تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح).

وقالت سرايا القدس إن العملية المشتركة استهدفت مستوطنات تيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

كما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد أطلقت نحو 160 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، عبرت قرابة 130 منها الحدود إلى الداخل الإسرائيلي، فيما اعترضت القبة الحديدية 60 قذيفة وصاروخا، وسقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة أو في مناطق لا تحتاج إلى اعتراض، وفق ما جاء في البيان.

وقالت سرايا القدس -في وقت سابق- إنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، كما أعلنت عن استهداف آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 200 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ أمس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسقوط صاروخ على مصنع في منطقة إشكول، واندلاع حريق في المكان.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن المعلومات المتوفرة من الجهات الرسمية تشير إلى أن 40 إسرائيليا تم إسعافهم خلال الساعات الماضية، لكن معظمهم أصيب إما نتيجة التدافع أثناء الركض إلى الملاجئ أو بسبب الرعب.

وأكدت "نجمة داود الحمراء" (هيئة إسعاف رسمية إسرائيلية) أن 4 إسرائيليين أصيبوا خلال ركضهم نحو الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار، عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت هذه الهيئة -في بيان نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية- إن 5 أشخاص قد أصيبوا، من بينهم 4 بجروح طفيفة، خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت (جنوب)، في حين أصيب خامس بحالة ذعر.

وفي سياق متصل، سقط جزء من صاروخ أطلقته منظومة القبة الحديدية المضادة للقذائف بالقرب من قسم الطوارئ في مستشفى برزيلاي بعسقلان (جنوب)، بحسب المصدر ذاته.

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تسلل فلسطينيين داخل مستوطنة إليعازر بالضفة، كما طالب السكان بالتزام منازلهم.



(الجزيرة)