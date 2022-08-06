شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيلة تشيلسي الرسمية لمواجهة إيفرتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة إيفرتون في المباراة التي ستقام اليوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس الجارى على ستاد ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة تشيلسي الرسمية

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية لمواجهة إيفرتون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، كوليبالي، تياجو سيلفا، ريس جيمس.

خط الوسط: كانتي، جورجينو، بن تشيلويل.

خط الهجوم: ماونت، هافرتز، رحيم ستيرلينج.

تشيلسي وإيفرتون

ويسعي كل فريق في مباراة اليوم بتحقيق الفوز والانتصار والحصول على الثلاثة نقاط في أولى مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي في الموسم الكروى الجديد 2022-2023.