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صلاح يفتتح الدوري الإنجليزي بإنجاز غير مسبوق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-06 | 18:22

صلاح يفتتح الدوري الإنجليزي بإنجاز غير مسبوق

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حقق اللاعب المصري محمد صلاح نجم إنجازاً غير مسبوق وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه للموسم السادس على التوالي، بعد تسجيله هدفاً اليوم أمام فولهام.
وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديدًا منذ موسم 2017/ 2018.

وفي المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافًا بشباك أندية واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.


وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للتعادل مع فريق فولهام 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80.


وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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