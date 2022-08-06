شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من أجل معرفة ماهو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي يترقبها محبي الشياطين الحمر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ويأتي موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وبرايتون يوم غد الأحد الموافق 7 أغسطس الجارى في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي 2022-2023، في المباراة التي ستقام على ملعب برايتون.

وتنطلق فعاليات مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

وحصلت شبكة قنوات بين سبورتس القطرية المفتوحة على حقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي على أن تذُاع المباراة عبر قناة بين سبورت بريميوم 1.