شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام والتي أقيمت اليوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس الجارى.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة ليفربول القادمة ضد كريستال بالاس يوم الأثنين المقبل الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجارى في إطار الجولة الثانية من البريميرليج على ملعب انفيلد.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات المباراة عبر قناة بين سبورت بريميوم 1.