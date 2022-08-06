شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف أسباب التعادل أمام فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن أسباب التعادل أمام نظيره فولهام، في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بتعادل مثير أمام نظيره فولهام، بنتيجة هدفين لكل فريق.

وشهدت المباراة تذبذب في أداء لاعبي ليفربول، حيث أحرز فولهام التقدم في الشوط الأول، ليصنع صلاح هدف التعادل لـ داروين نونيز في الشوط الثاني.



وبعد دقائق نجح فولهام في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 80.

تعليق كلوب على تعادل ليفربول ضد فولهام

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: "أفضل شيء في المباراة هو النتيجة، لقد حصلنا على نقطة رغم الأداء السيء الذي قدمناه".

وواصل: "منذ البداية لم نقدم أداءً جيدًا، وعندما تأخرنا في النتيجة كان من الصعب العودة، ربما كانت لدينا بعض الفرص لكننا لم نستغلها".

واختتم: "بدأنا المباراة على عكس طريقتنا التي أردنا أن نبدأ بها، ولكن هناك مجال كبير للتحسن في الفترة المقبلة،

كان يمكننا أن نفوز، ولكن هذا سيكون كثيرًا جدًا اليوم".