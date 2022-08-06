شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يُعادل رقم آلان شيرار بعد هدفه في شباك فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، في معادلة رقم آلان شيرار، بعد هدفه في شباك فولهام اليوم السبت.

ليفربول يتعادل مع فولهام

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بتعادل مثير أمام نظيره فولهام، بنتيجة هدفين لكل فريق.

وشهدت المباراة تذبذب في أداء لاعبي ليفربول، حيث أحرز فولهام التقدم في الشوط الأول، ليصنع صلاح هدف التعادل لـ داروين نونيز في الشوط الثاني.



وبعد دقائق نجح فولهام في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 80.

وخطف ليفربول نقطة وحيدة من خارج الديار في أولى مواجهات البحث عن لقب الدوري الإنجليزي، الذي خسره في الموسم الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وأصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في الجولة الافتتاحية للمسابقة للموسم السادس على التوالي.

وبات أسطورة ليفربول الأكثر تسجيلًا في الجولات الافتتاحية برصيد8 أهداف، ليعادل رقم كلًا من آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني.