05 أغسطس , 2022
إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل (أ ف ب).
أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، في غزة، مساء اليوم (الجمعة)، عدة صواريخ باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل، رداً على مقتل قائد كبير في حركة «الجهاد الإسلامي» ومدنيين، في قصف إسرائيلي، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشاهد مراسلو الوكالة في غزة عدداً من الصواريخ، وهي تُطلَق باتجاه جنوب إسرائيل. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوَّت في بلدتين إسرائيليتين تقعان شمال قطاع غزة.
وأعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ نحو إسرائيل.
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