شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: السوشيال ميديا أداة خطرة فى يد اللجان الإلكترونية.. ويجب توعية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن السوشيال ميديا أصبحت أداة خطرة في يد بعض اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات الأخرى، ونشر الوعى في التعامل مع هذه الوسائل أصبح أمرا هاما للغاية إذ إن هناك من يستغل بعض الأحداث والقرارات لنشر الإحباط والطاقة السلبية بين المواطنين.

قال الجندى، في الفترة الأخيرة انتشرت صور لبيع بعض الفيلات بمناطق ساحلية، استغلتها لجان إلكترونية للترويج للإحباط واليأس بين الشارع المصرى، وتم نشر الصور بشكل مبالغ فيه عبر السوشيال ميديا وهنا نود أن نشير أن هناك صفحات ولجان إلكترونية تحاول أن تتصيد الأخبار لنشرها بكثافة عبر السوشيال ميديا، والترويج للإحباط ونشره بين المواطنين.

وأضاف الجندى، مما لا شك فيه أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا ملف الاقتصاد، كما أن التحديات العالمية أدت إلى مشاكل في العديد من الدول بما فيها دول متقدمة وغنية لكن لا أحد يشرح للناس الموقف بشكل محايد، وهناك من يسلط الضوء على الأزمات فقط ويريد أن يرسم صورة مغلوطة عن الأوضاع في مصر.