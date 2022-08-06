ارتكبوا 79 حادثًا.. ضبط 17 تشكيل عصابي وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال شهر، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 17 تشكيل عصابي، ضموا 62 متهمًا، وارتكبوا 79 حادث، وضبط 444 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 مسدس – 5 بنادق "غير مششخنة" - 133 فرد محلى – 298 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، وتنفيذ 2125942 حكم قضائي متنوع، من بينهم 7852 حكم جناية، و645511 حكم حبس جزئي، و114570 حكم مستأنف، و1052925 حكم غرامة، و305084 حكم مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.