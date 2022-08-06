محكمة أمريكية تغرم إعلامي يميني بأكثر من 45 مليون دولار بسبب نظرية المؤامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

غرمت محكمة في الولايات المتحدة المذيع الأمريكي اليميني المتطرف أليكس جونز بدفع مبلغ يزيد على 45 مليون دولار أمريكي تعويضا لوالدي طفل قتل في حادث إطلاق نار في مدرسة ساندي هوك في عام 2012.

لكن ما ذا فعل أليكس جونز حتى عوقب بتلك الغرامات الباهظة؟

أليكس نفى تماما وقوع مذبحة في مدرسة ساندي هوك، وكانت المدرسة قد تعرضت في 2012 لعملية قتل جماعي نفذها شاب مسلح ببندقية نصف آلية.

قتل في الهجوم 20 طفلا و6 بالغين ما أدى إلى موجة خوف في الولايات المتحدة، وأحيت تلك الحادثة النقاش حول تدابير تنظيم بيع الأسلحة النارية.

وخلصت هيئة المحلفين أمس الجمعة إلى أن والدي طفل اسمه جيسي لويس - وكان أحد ضحايا الهجوم على المدرسة - تعرضوا بشكل ممنهج للمضايقات وعانوا من اضطرابات نفسية بسبب استهدافهم من قبل جونز الذي سخر من الحادثة على وسائل الإعلام.

ويروج جونز، لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة، وهذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها ثمن أكاذيبه التي يبثها عبر إذاته الخاصة.

وكان جونز قد وصف المذبحة بالخدعة ينظمها معارضو حيازة الأسلحة.