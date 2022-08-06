الأولى على الجمهورية أدبي: والدي أصيب بجلطة وأمي وراء تفوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

رغم مرض والدها وعدم قدرته على رعايتها، إلا أن زينب أكرم حسن حميدة ابنة منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، تفوقت على الظروف واستطاعت أن تحقق المعجزة بحصولها على المركز الأول على مستوى القسم الأدبي على مستوى الجمهورية.

تقول زينب، إن والدها يعمل بالكهرباء وأصيب بجلطة أقعدته منذ فترة، ما دفع الأم لرعايتها هي وأشقائها الأربعة، حيث تخرج الشقيق الأكبر فى كلية التجارة، بينما تدرس الشقيقة الأكبر منها بكلية التربية، وشقيقتها الصغرى بالصف الثانى الثانوى.

تضيف أنها لم تتوقع أن تكون أول الجمهورية على مستوى القسم الأدبى، خاصة أن عدد ساعات المذاكرة كان قليلا بالمقارنة بزميلاتها الذين كانوا يتجاوزون 10 ساعات مذاكرة يوميا، بينما لم تتعد ساعات جلوسها على الكتاب أكثر من 4 أو 5 ساعات يوميا.

وأشارت إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية الألسن أو الحقوق، لتكون معيدة بالكلية الأخيرة.

وأوضحت أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية وبعض المراجع الخارجية، خاصة أنها لم تكن تذهب لمدرسة عبد الرحمن البشيهى بمدينة الفيوم سوى أوقات الضرورة ولا تتعدى يوم أسبوعيا لمراجعة بعض النقاط مع معلميها.