منهم أنيس منصور ومصطفى مشرفة.. كيف كانت درجات المشاهير في الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هبة خميس:

فور إعلان نتيجة الأوائل على الثانوية العامة يتعرف عليهم الناس، يبدأون حياتهم الجامعية بتكريم مستحق ولكن بعض هؤلاء المتفوقين لا يتوقف نجاحهم عند الدراسة فقط ففي ذلك التقرير أوائل الثانوية العامة الذين تركوا بصمة كبيرة في مجالاتهم على مدار سنوات مختلفة.

مصطفى مشرفة

في عام 1912 توج العالم الراحل الدكتور مصطفى مشرفة الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بعدما تخرج من المدرسة السعيدية بمنحة مجانية بسبب نبوغه، وحصل العالم الراحل على المركز الثاني بالبكالريوس من مدرسة المعلمين العليا، ليحصل بعدها على الدكتوراه من لندن في فلسفة العلوم ويصبح أول مصري يحصل على الدكتوراه في مجال العلوم.

مُنح "مشرفة" لقب أستاذ من جامعة القاهرة وهو لم يكمل عامه الثلاثين بعد لينتخب في عام 1936 عميدا لكلية العلوم كأول عميد مصري.

كانت أبحاث مشرفة في الفيزياء النظرية متفردة وأصدر الكثير من المؤلفات حول فرضيات آينشتاين والقنابل الذرية، ليرحل لكنه عام 1950 عقب أزمة قلبية وشبهة في تلك الوفاة المبكرة.



عبد الرحمن بدوي

من خريجي المدرسة السعيدية أيضا المفكر والفيلسوف عبد الرحمن بدوي، إذ حصل على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية عام 1934، ليلحتق بعدها بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة، ويحصل على بعثة لأوروبا 1937 بناء على ترشيح طه حسين له، ويحصل على ليسانس الفلسفة من جامعة القاهرة عقب عودته عام 1939.

حصل "بدوي" على الدكتوراه وعين مدرسا للفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم انتقل لجامعة عين شمس ليؤسس قسم الفلسفة بها، لكنه عقب الثورة غادر مصر ليعمل بالسوربون وبالعديد من الجامعات خارج مصر.

ناقشت مؤلفاته الكثيرة البالغ عددها 150 مؤلف الفلسفة من وجهة نظر إسلامية ودراسة المذاهب المختلفة، وتوفي بمصر عام 2002 بعد سنوات طويلة قضاها في التعليم والتأليف.

أنيس منصور

في عام 1943 توج الأديب الراحل أنيس منصور الأول على الثانوية العامة متخرجاً من إحدى مدارس المنصورة، ودفعه عشقه للأدب لدراسة الآداب قسم الفلسفة لُيعين بعدها بوزارة الثقافة ويصل لمنصب رئيس دار المعارف، ثم رئيس مجلة الكواكب ومؤسسها وصاحب العديد من المؤلفات في كل المجالات.

حصل أنيس منصور على الكثير من الجوائز ودكتوراه فخرية من جامعة المصنورة التي شيدت له تمثالاً بالمحافظة.

عزالدين شكري فشير

تمكن الروائي والدبلوماسي عز الدين شكري فشير الحصول على المركز الأول بالقسم العلمي بالثانوية العامة عام 1983 ليتجه لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية ويعين بالسلك الدبلوماسي لسنوات ثم مستشارا لوزارة الخارجية، ويتفرغ للكتابة الروائية بعدها فيصدر الكثير من الروايات التي لاقت إعجاب الجمهور والتي تحولت احدها لمسلسل بعنوان "أبو عمر المصري" التي قام بدور البطولة فيها الفنان أحمد عز.



معتز عبدالفتاح

حصل أيضا الدكتور معتز بالله عبد الفتاح في الثانوية العامة على المركز الأول على الجمهورية بالقسم الأدبي عام1989 ليلتحق بعدها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ميتشجان.