بعد دعوة مرتضى منصور.. أول تعليق من الطالبة عائشة على إهدائها عضوية الزمالك - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عبرت الطالبة عائشة حسن طه، صاحبة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، عن سعادتها بدعوة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لها لتكريمها ومنحها عضوية النادي الشرفية.

وأعلن المستشار مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، توجيه الدعوة للطالبة عائشة حسن طه، وأسرتها لتكريمها ومنحهم العضوية الشرفية طول حياتهم

غدا الأحد الساعة 6 مساء في مكتبه بنادي الزمالك، لتفوقها وحصولها على المركز الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة عن الشعبة الأدبية.

وقالت "عائشة" لمصراوي، " شرف كبير ليا وشيئ يسعدني إن المستشار مرتضى منصور يوصل له إني بحب الزمالك، ويقرر يكرمني بعضوية النادي اللي بعشقه من صغري"

وتابعت: " احنا عيلة كلنا زملكاوية وانا بحب شيكابالا نجم الفريق عشان بلدياتي ومشرفنا، لأني في الأصل من أسوان ومقيمة مع أسرتي في الإسكندرية".

وأنهت عائشة حديثها قائلة " فرحتي فعلا هتكمل بفوز الزمالك ببطولة الدوري العام السنة دي عشان يبقى تفوق بالثانوية العامة ودرع الدوري مع بعض".

وحصلت الطالبة عائشة حسن طه حسن عبد الصادق على المركز الثالث مكرر بالشعبة الأدبية بمجموع 383 درجة عن مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات بالإسكندرية.