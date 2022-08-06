الأمن العام: ضبط 4576 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 163 مليون جنيه في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 4576 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال 30 يومًا.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، ضبط 7 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة (107.000.000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (163.000.000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.