لماذا ارتفعت أسعار اللحوم لأكثر من 200 جنيه للكيلو في الأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، وقفز السعر لأكثر من 200 جنيه في الكيلو.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء، شهدت ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر، وواصلت الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

وأضاف عبد الباسط، لمصراوي، أن سعر كيلو الكندوز قفز ليتراوح من 190 و220 جنيهًا مقابل 180 جنيهًا و200 جنيه في موسم عيد الأضحى، بحسب القطعية وباختلاف المناطق الشعبية والراقية.

وأشار عبد الباسط، إلى أن أسعار القطعيات الفاخرة، تبدأ من 220 جنيهًا، وهي الفلتو والإنتركوت والكولاطة والبوفتيك والتربيانكو.

وأرجع عبد الباسط، السبب وراء ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار المواشي القائمة، نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن قلة المعروض من المواشي بسبب الإصابة بالحمى القلاعية.

وقال عبد الباسط إن سوق اللحوم يشهد حالة من الركود والهدوء بحركة البيع والشراء لم تحدث من قبل، نتيجة لتشبع المواطنين باللحوم بعد عيد الأضحى والارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرا إلى أن نحو 50% من المحلات لا تزال في إجازة عيد الأضحى.