شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل أرقامه القياسية فى البيرميرليج بهدفه فى فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفًا فى المباراة التي جمعت بين ليفربول وفولهام اليوم، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 فى أولي جولات منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح اللاعب الوحيد فى تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يتمكن من تسجيل أهداف فى جميع المباريات الإفتتاحية للمسابقة فى 6 مواسم متتالية بدأها من 2017، وواصل من تسجيل أسمه بحروف من ذهب فى البيرميرليج فى إنجاز غير مسبوق.



أرقام صلاح المميزة فى الدوري الإنجليزي

وخلال مواسمه الخمسة التي خاضها مع الفريق حتى الآن، يبلغ عدد أهداف صلاح فى الدوري الإنجليزي الممتاز 121 هدفًا فى 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 58هدفًا، كأكثر لاعبي الجيل الحالي فى ليفربول صناعة للأهداف.

وفى إطار متصل نجد أن صلاح هو الهداف الأول لنادي ليفربول منذ انضمامه إليه مطلع موسم 2017-2018، والذي سجل خلاله أكثر عدد من الأهداف فى البريميرليج فى موسم واحد وهو 32 هدفًا، مما جعله يفوز للمرة الأولى بالحذاء الذهبي لهدافي الدوري الإنجليزي.



كيف كانت تجربة النجم المصري مع تشيلسي

وكانت خطوة تشيلسي من أقل التجارب التي خاضها اللاعب، لا سيما أنه سجل هدفين فقط مع الفريق خلال تجربته الأولي بالدوري الإنجليزي، حيث تقلصت فرص مشاركات اللاعب بشكل كبير فى الدوري الإنجليزي.

كما أن اللاعب كان بعيد تمامًا عن الشكل العام الذي ظهر فيه مع ليفربول من حيث كل شئ، سواء القوة البدنية أو خبرة اللاعب التي كانت صغيرة حينها، مما جعل هذه الخطوة لم تكلل بالنجاح، ليعود اللاعب مرة أخري للملاعب الإنجليزية عبر بوابة "البلوز" ويضع أسمه كرمز من رموز البيرميرليج.