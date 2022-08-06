شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه ضد فولهام.. صلاح يحقق رقم قياسي واستثنائي بافتتاح البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في إحراز هدف بتعادل فريقه ضد فولهام، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

وبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بالتعادل ضد فولهام الصاعد حديثًا إلى منافسات البريميرليج، بهدفين لكل فريق بالجولة الأولى.

وتقدم ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 32 من المباراة، قبل أن يتعادل داروين نونيز لصالح ليفربول بصناعة من محمد صلاح في الدقيقة 64 باللقاء.

وعاد ميتروفيتش لوضع فولهام في المقدمة مرة أخرى عن طريقة ركلة جزاء في الدقيقة 72 من المباراة، قبل أن ينجح صلاح في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 80 بالمباراة.



صلاح يملك رقم قياسي واستثنائي بالدوري الإنجليزي

واستطاع صلاح، أن يسجل للموسم السادس على التوالي في المباراة الافتتاحية، وهو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يُسجل في أول ست جولات افتتاحية بشكل متتالي في الدوري الإنجليزي، منذ انتقاله إلى ليفربول من روما الإيطالي عام 2017.



أهداف صلاح في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

وسجل النجم المصرى في أول مباراة للريدز في كل موسم من البريميرليج في الأعوام الست الماضية منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي.

وكان أول هدف يسجله صلاح في مباراة افتتاحية، يوم 12 أغسطس 2017، عندما تعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، بعدما أحرز الهدف الثالث لفريقه بالمباراة.

كما سجل محمد صلاح هدف فى فوز ليفربول على وست هام برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 أغسطس 2018 ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

وفي الموسم الثالث، واصل صلاح التسجيل في المباريات الافتتاحية، بعدما سجل هدفًا في فوز ليفربول على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2019.

وكان رابع أهداف صلاح الافتتاحية، عندما سجل ثلاثية "هاتريك"، في فوز ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما عام 2020.

وسجل صلاح للموسم الخامس على التوالي، عندما أحرز هدفًا في فوز فريقه ضد نوريتش سيتي، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي جمعتهما في أغسطس بالموسم الماضي.

ونجح صلاح في تسجيل هدف فريقه الثاني اليوم ضد فولهام، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب كرافن كوتيج معقل فولهام، بافتتاح مباريات موسم 2022-2023.