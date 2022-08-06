الحرب الروسية الأوكرانية على اعتاب مرحلة جديدة

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في منشور على تويتر، السبت، أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا، حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل.

وبحسب الوزارة، تنتقل قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية من منطقة دونباس، متجهة صوب جنوب غرب أوكرانيا.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي أن مجموعات تكتيكية، تضم ما بين 800 و1000 جندي، تم نشرها في شبه جزيرة القرم، ومن شبه المؤكد استخدامها لدعم القوات الروسية في منطقة خيرسون.

وأشارت إلى أن "القوات الأوكرانية تستهدف الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في المناطق الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجيا الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا".

