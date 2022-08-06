شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعلن إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد القادم، فعاليات الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة من دولة السودان الشقيقة، التي يعدها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للمجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك في بداية إطلاق أكبر برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة يحتوي عشرة دورات تدريبية ويستمر لمدة عام كامل.

ومن المقرر أن تستمر الدورة الأولى لمدة 4 أسابيع ويشارك فى الدورة عدد 20 إعلامي سوداني من مختلف وسائل الإعلام السودانية.

وخلال تلك الدورة سيتم مناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة حالياً على الساحة ومنها: السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام، والإعلام الجديد ما له وما عليه وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة فى الميديا، صياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم، السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، أثر الثورات والحروب على حياة الشعوب، جلسة حوارية حول مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، الأطر الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الموارد المائية والفيضانات في إفريقيا (سد النهضة)، دور القوى الذكية في العلاقات الدولية ودورها في تحقيق الأمن القومي، الثقافة الإعلامية والرقمية وسد الفجوة الرقمية بين الأجيال.

يلتقي المتدربون خلال تلك الدورة مع عدد من الخبراء والأكاديميين والقيادات الإعلامية المصرية، من بينهم السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والسفيرة نيفين الحسيني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ودكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، واللواء أ.ح دكتور هشام الحلبى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية، ود. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، و أ. عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى، ود. آلاء فوزي عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب القادة ومدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأستاذ سامح عبد الله مدير معهد الأهرام الإقليمي، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

ويشمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة، وتجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب والدراسات الإعلامية انتقلت تبعيته من وزارة الدولة للإعلام إلى المجلس الأعلى بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/2 لسنة 2022.

وسيتم عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال الصحافة والإعلام وعددهم 10 دورات تدريبية تبدأ بدورة خاصة بإعلامي دولة السودان في الفترة من 14/8/2022 حتى 8/9/2022 وستستمر لمدة 4أسابيع، يليها دورة الصحفيين الشبان الأفارقة ولمدة (3أسابيع ) فى الفترة من 10/9 – 29/9/2022 يليها دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية الدورة الأساسية وتستمر لمدة 4أسابيع، يليها الدورة الإنجليزية المتخصصة فى إحدى مجالات تكنولوجيا الإعلام وعلوم الاتصال في الفترة من 6/11 حتى 17/11/2022، يليها الدورة التدريبية الخاصة لإعلامي جنوب السودان وتستمر لمدة 4 أسابيع في الفترة من 20/11 حتى 15/12/2022 .

ثم تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وتستمر لمدة شهر في الفترة من 25/12 حتى 19/1/2023 يليها الدورة المتخصصة فى إحدى مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدتها أسبوعين في الفترة من 22/1 حتى 2/2/2023.

يلي ذلك انعقاد الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية فى الفترة من 5/2/2023 حتى 2/3/2023 لمدة شهر، يليها الدورة العربية المتخصصة والتي تستمر لمدة أسبوعين فى الفترة من 5/3 حتى 16/3/2023.

ومع انتهاء الموسم التدريبى لدورات الإعلاميين الأفارقة تنطلق فعاليات الدورة التدريبية للصحفيين الشبان الأفارقة وتستمر لمدة 3 أسابيع من 6/5 حتى 25/5/2023.

وتُعد هذه الدورات بمثابة ملتقى للشباب الإفريقي لتبادل الخبرات الإعلامية، سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني وفتح سبل تعاون مشترك من أجل توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.