شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يوجه صدمة لتشيلسي ويرفض بيع مدافعه الشاب فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير إنجليزية أن نادي ليستر سيتي قد رفض عرضًا ضخمًا من غريمه تشيلسي، بعد المفاوضات التي حدثت طيلة الفترة الماضية مع المدافع الفرنسي الشاب ويسلي فوفانا.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد، حتي رفضت إدارة ليستر عرضًا يقارب 70 مليون جنيه إسترليني، الشئ ااذي جعل مسئولي "البلوز "يشعرون بالإستياء من رفض مثل هذا العرض.

وفى سياق متصل تحدث الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن الأمر،حينما أشار عبر حسابه الرسمي اليوم على "تويتر" قائلا: إن مسئولي تشيلسي قدموا أمس الجمعة عرضًا لـ ليستر سيتي يتجاوز الـ70 مليون جنيه إسترليني، ولكن الأخير رفض العرض.



أسباب فشل المفاوضات بين ليستر سيتي وتشيلسي

ويعد السبب الرئيسي فى فشل المفاوضات ليس العرض المالي، لأن بكل تأكيد العرض المالي المقدم ضخم للغاية ولا يرفض، ولكن يأتي السبب فى تصميم مدرب الفريق براندن رودجيرز فى بقاء اللاعب ضمن صفوف الثعالب فى الصيف الحالي.

ويري المدرب الإيرلندي أن بقاء اللاعب فى الفترة المقبلة مهم للغاية للفريق، حيث يعتبر اللاعب الفرنسي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها، ومن ثم أن فكرة التفريط فى اللاعب مستبعدة خلال تلك الفترة، وأن اللاعب تم قيده ضمن قائمة الفريق فى الموسم الجديد.



كيف تفكر إدارة تشيلسي بعد رفض العرض المقدم

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو أن" البلوز " ما زال يمني النفس فى الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري، على أن يقوم بتجديد المفاوضات مع مسئولي ليستر خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يصل العرض الجديد المنتظر إلى 80مليون جنيه إستراليني لحسم الأمور نهائيًا، خاصة أن اللاعب مصمم على الإنضمام للفريق اللندني، حيث أظهر مرونة كبيرة خلال مرحلة التفاوض.