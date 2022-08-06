شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه فولهام في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي - تشكيل الفريقين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدأ فريق ليفربول الإنجليزي رحلته من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما خسره الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة لحساب مانشستر سيتي صاحب اللقب وحامله.

موعد أولى مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي

ليفربول سيبدأ رحلته اليوم في تمام الثانية والنصف بتوقيت مكه المكرمه، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، عندما يحل ضيفا على فولهام في مباراة الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

يسعى ليفربول تحت قيادة مديره الفني يورجن كلوب لتعويض خسارة العام الماضي والتجهيز لموسم جديد قوي يحقق من خلاله لقب البريميرليج.

في المقابل يسعى فريق فولهام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي لإثبات ذاته وتقديم عروض قوية تشفع له للبقاء في الدوري للعام القادم.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الفريق وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: فابينيو - تياجو - هيندرسون

الهجوم: صلاح - فيرمينو - دياز

بينما جاء تشكيل فولهام كالآتي:

روداك - تيتي - ريام - روبنسون - بالينها - رييد - أندرياس - كيبانو - ميتروفيتش - دي كوردوفا

مباريات ليفربول التحضيرية

يذكر أن ليفربول قد خاض خلال فترة التوقف الماضية العديد من المباريات الودية تمهيدا لبدء هذا الموسم كان أبرزهم أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في معسكر الفريق التحضيري الذي اقيم في تايلاند الشهر الماضي.

خسر وقتها ليفربول من مانشستر يونايتد برباعية بينما فاز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين قبل أن يخسر من ستراسبورج بثلاثية.