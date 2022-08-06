أوكرانيا: قصف روسي أصاب خط كهرباء بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أوردت شركة «إنرجواتوم» الحكومية للطاقة النووية في أوكرانيا أن القصف الروسي أصاب خط كهرباء للضغط العالي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التابعة لها اليوم الجمعة، لكن المحطة لا تزال تعمل ولم يحدث أي تسرب إشعاعي.

وتقع المحطة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

جاء هذا الإعلان بعدما قالت الإدارة الروسية لمدينة إنرهودار الأوكرانية المحتلة إن ضربة أوكرانية ألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء في المحطة.