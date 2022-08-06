انت الان تتابع خبر بالذخيرة الحية.. الجيش الصيني يبدأ تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان السلطات الصينية، فقد "بدأت التدريبات اليوم 6 أغسطس وستنتهي في الساعة يوم 15 أغسطس" منوها بأن دخول السفن إلى منطقة التمرين محظور".

ومنذ بداية أغسطس الحالي أجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة في وقت واحد وذلك كرد على زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الجانب الصيني من إجراء هذه الزيارة.

