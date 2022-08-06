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بالذخيرة الحية.. الجيش الصيني يبدأ تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان السلطات الصينية، فقد "بدأت التدريبات اليوم 6 أغسطس وستنتهي في الساعة يوم 15 أغسطس" منوها بأن دخول السفن إلى منطقة التمرين محظور".

ومنذ بداية أغسطس الحالي أجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة في وقت واحد وذلك كرد على زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الجانب الصيني من إجراء هذه الزيارة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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