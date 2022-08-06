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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أبرز مواعيد مباريات الدوريات الكبرى اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-06 | 13:08
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الخليج 365 – رياضة
تنشر الخليج 365، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 6 أغسطس 2022، الذي يشهد إقامة العديد من المباريات القوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباريات الدوري الفرنسي.
وتشهد مباريات اليوم إقامة 6 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على رأسها لقاء ليفربول ضد فولهام، واستكمال مباريات الدوري الفرنسي والألماني.