أردوغان يدعو بوتين للقاء زيلينسكي في تركيا

تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال عودته من سوتشي، وقال للصحفيين: "على الرغم من الصعوبات على الأرض، أعتقد اعتقادا راسخا أن الأزمة الأوكرانية سيتم حلها على طاولة المفاوضات. لقد ذكّرت بوتين مرة أخرى بأنه يمكننا عقد اجتماعه مع السيد زيلينسكي".وتابع قائلا: "سنواصل تطوير حوارنا مع جارتنا على البحر الأسود، روسيا، في جميع المجالات من أجل المساهمة في السلام الإقليمي والعالمي، أدعو الله أن تكون لقاءاتنا في سوتشي مفيدة لمنطقتنا وخاصة لتركيا وروسيا".

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، يوم الجمعة، بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات بين رئيسي البلدين في سوتشي، تدفع تركيا بموجبه ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وأضاف نوفاك أن "بوتين وأردوغان ناقشا قضايا التعاون في القطاع المصرفي والمالي".



وقال نوفاك: "شركاتنا التجارية ومواطنونا يجب أن يكونوا قادرين على الدفع خلال الرحلات السياحية وعمليات التجارة بالعملات الوطنية".