تايوان: العثور على نائب رئيس وحدة تطوير الصواريخ ميتا في غرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه-(بي بي سي):

عثر على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتا صباح اليوم السبت فى غرفة بالفندق متأثرا بنوبة قلبية ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وتوفي أو يانغ لي - شينغ، نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع للجيش، البالغ من العمر 57 عاما بنوبة قلبية، ولم تظهر في غرفة الفندق أي علامة على محاولة "اقتحام" .

وقالت مصادر مسؤولة في تايوان إن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى محافظة بينغتونغ الجنوبية، ويشرف على مختلف مشاريع إنتاج الصواريخ.

وتعمل وحدة البحث والتطوير على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، بهدف تعزز قدرة الجزيرة القتالية وسط ما تعتبره تهديدا عسكريا متزايدا من الصين.