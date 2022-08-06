بسبب خلافات عائلية.. ضبط 6 أشخاص تعدوا على آخر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن بمنطقة المقابر بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بمنطقة المقابر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" بتضرره من 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية بينهم، مما أسفر عن إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.