الحبس 5 سنوات لموظف زور إجازاته المرضية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحبس موظف بمجلس مدينة شرم الشيخ 5 سنوات غيابيًا لقيامة بتزوير الشهادات المرضية الخاصة به، وحصوله مقابل ذلك على مبلغ 41418 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين زكى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عزت خميس، وهيثم محمود محمد، وبحضور أندرو ثروت وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار سكرتير النيابة.

وتعود وقائع القضية حين قام المتهم ويدعى صبحي "أ. أ" 49 عامًا، ويعمل موظف بالوحدة المحلية بمدينة شرم الشيخ بإبلاغ مرضي خلال الفترة ما بين 1 مارس 2021وحتى 31 أكتوبر 2021 ، وحصوله على مبلغ 41 ألف و418 جنيه كمرتب بغير حق، وقدم لجهة عمله شهادات طبية ثبت تزويرها بغية التحصل على راتبه خلال تلك الفترة.

وتعد واقعة التزوير هذه ليست الأولى للمتهم فقد سبق الحكم عليه في القضية رقم (758) كلى جنوب سيناء لنفس السبب، لذا قرر محافظ جنوب سيناء بتحرير محضر له والتصديق على إحالته للنيابة العامة.

ووجهت النيابة للمتهم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى قرارات أجازات مرضية، والمنسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة، وإنشاء هذه المحررات بتوقيعات مزورة قلد بها خاتم شعار الجمهورية والإدارة المركزية للجان الطبية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة للإدارة المركزية، وقدمها لجهة عمله.

وعندما شك مدير شئون العاملين في الأجازات المرضية جرى تحرير مذكرة لرئيس الوحدة المحلية بشرم الشيخ بشأن عدم صحة الاجازات المرضية، وعلى الفور جرى التأشير عليها من السلطة المختصة للشئون القانونية للتحقيق.

وباستعلام الإدارة المركزية الطبية بالقاهرة أفادت بأن الإجازات المقدمة غير صحيحة، وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم ( ( 3623لسنة 2022، جنايات شرم الشيخ.

وبالعرض على المحامى العام لجنوب سيناء، قرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم ( 312 ) لسنة 2022 كلى جنوب سيناء، وفى جلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.