فرحة في منزل الثاني علمي علوم بالغربية: "الثانوية العامة لم تمنعني من لعب الكرة وتشجيع الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

فرحة عارمة شهدها منزل الطالب عمر السيد عبد القادر الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بشعبة علمى علوم بمجموع 401 درجة، بمركز قطور بمحافظة الغربية.

يقول الطالب عمر عبد القادر أنه لم يتوقع حصوله على ترتيب على مستوى الجمهورية، وعلم الخبر من أصدقائه، قائلا: "كنت مفكرهم بيهزروا معايا".

وأضاف أن المذاكرة أولًا بأول أفضل طرق النجاح والتفوق، مشيرا إلى أنه يحب لعبة كرة القدم ومشجع لنادي الزمالك ودايما يحرص على متابعة مباريات الفريق المفضل ليه ولم تمنعه للمذاكرة عن ممارسة تلك الهواية.

وقالت والدته أنها علمت بتفوق نجلها من خلال مدرسته عقب إعلان النتيجة مباشرة وكانت مفاجأة كبيرة لها مشيرة أن حلمها أن يلتحق ابنها بكلية الطب البشري .