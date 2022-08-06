غرق شاب في مياه النيل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه غرقا، في مياه النيل بالقرب من معدية قرية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم السبت.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بتعرض شاب يدعى "خلف ش.أ" 18 عامًا، مقيم فابريقة ببا جنوب المحافظة، للغرق في مياه النيل شرق النيل.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثمان، ونقله إلى المستشفى المركزي، وتبين من التحريات أن المتوفى أقدم على الاستحمام في مياه النيل هربا من ارتفاع حرارة الجو، و لعدم إجادته السباحة جرفه التيار بعيدا، و فشلت محاولات إنقاذه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.