أمنية الثالث أدبي بالدقهلية: "كنت متفائلة وأفاضل بين الفنون الجميلة والعلوم السياسية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عبرت الطالبة أمنية إبراهيم السيد، الحاصلة على المركز الثالث مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الطالبة بمدرسة الشهيد محمد جمال عبد الكريم الثانوية بمنية النصر في محافظة الدقهلية، عن فرحتها بعد إعلان النتيجة، مؤكدة أنها علمت من إحدى زميلاتها الذي أرسلت لها صورة للأوائل أثناء إعلان وزير التعليم.

وأضافت أمنية : "الحمد لله كنت متفائلة ولكنني لم أتوقع من أوائل الجمهورية، وغمرتني الفرحة أنا وأخي أحمد فور علمنا بالنتيجة وصرخنا من الفرحة ليشاركنا والدي ووالدتي أصحاب الفضل عليا".

وحول حلمها ورغبتها في دخول الجامعة قالت إنها قدمت لخوض اختبارات كلية الفنون الجميلة، بجانب أمنيتها في الالتحاق بالاقتصاد والعلوم السياسية وسأناضل بينهما».

وقال إبراهيم السيد ، والد الطالبة الحاصلة على مجموع ٣٨٢ درجة :"الحمد لله أمنية فرحتنا وهي كانت مجتهدة وملتزمة وتعلم ما لها وما عليها حتى أنها في بعض المواد كانت تعتمد فيها على نفسها بعيدا عن الدروس مثل التاريخ، وهي تحب الشعر والإبقاء منذ صغرها".

واوضح انه يعمل مدرس، والأم مدرسة، ولديه ابنًا واحدًا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة.