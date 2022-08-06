وزير التعليم: نسبة النجاح في الفيزياء 83.5% والتاريخ 85.5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة المصرية والأوائل للعام الدراسي 2021-2022

واستعرض الوزير، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إحصائيات عدد الحاضرين الناجحين والنسبة المئوية للنجاح لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق العام الواحد.

وقال الوزير: نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام بلغت 75.4% وهي أعلى من العام الماضي وكانت العام الماضي 74% ونستطيع أن نقارن هذين العامين تحديدا لأنهما يضمان دفعة كاملة مرت بنظام التقييم الجديد.

وتابع شوقي: نسب النجاح العامة في الثانوية العامة هذا العام بلغت 75.4% ولو قارنا نسب النجاح في الشعب المختلفة، وجدنا شعبة علمي علوم نسبة النجاح ارتفعت عن العام الماضي لتبلغ هذا العام 78.3% وشعبة رياضيات ارتفعت لـ 81% وهي أعلى نسبة نجاح، والشعبة الأدبية هبطت عن العام الماضي، لتكون 68%".

وأوضح أنه فيما يتعلق بإحصائيات النسبة المئوية للنجاح في المواد الدراسية لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، سنجد أن مادة الفيزياء نسبة النجاح فيها ارتفعت عن العامين الماضيين لتبلغ هذا العام 83.5% ومادة التاريخ هذا العام 85.5% وهكذا في معظم المواد، ونسب النجاح أعلى من الأعوام السابقة.

وتابع: "علشان كده نريد أن نغير لغة أن الامتحان صعب أو سهل ومستوى الطالب متوسط لأن ده مينفعش يتقال بشكل علمي إلا لما نرى المنحنى بالكامل وكيف كان الامتحان للجميع وليس بآراء شخصية، وكل ما أثير عن هذا الامتحانات تعكسه الأرقام المعلنة هذا العام".

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022:

1- الدخول على الرابط من هنا

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

4- ثم ستظهر نتيجة الطالب.

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