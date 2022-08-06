فايسبوك يقرر إنهاء ميزة التسوق عبر البث المباشر

اسماعيل عبد الحي - أعلن فايسبوك، عن إغلاق ميزة التسوق المباشر اعتبارًا من 1 أكتوبر في خطوة ستساعده في التركيز على الفيديوهات القصيرة، الجديدة في عالم "السوشال ميديا".

وسيظل المستخدمون قادرين على استخدام Facebook Live لبث الأحداث المباشرة، لكن لن يتمكنوا من إنشاء قوائم تشغيل للمنتجات أو وضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو المباشرة

وقال فايسبوك، إن المستخدمين لن يكونوا قادرين بعد الآن على استضافة أي أحداث تسوق مباشرة جديدة أو مجدولة على المنصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022، على الرغم من أن المستخدمين سيكونون قادرين على بث الأحداث المباشرة، فلن يتمكنوا من إنشاء قوائم تشغيل للمنتجات أو وضع علامة على المنتجات لهم، وفقًا للشركة.

وصرحت شركة فايسبوك، المملوكة لشركة Meta أنها تحول تركيزها إلى Reels وقالت الشركة في منشورها على مدونتها: "نظرًا لأن سلوكيات المشاهدة لدى المستهلكين تتحول إلى فيديو قصير، فإننا نحول تركيزنا إلى Reels على Facebook و Instagram، منتج الفيديو القصير لشركة Meta".

قالت الشركة: "إذا كنت ترغب في الوصول إلى الأشخاص وإشراكهم من خلال الفيديو، فحاول تجربة إعلانات Reels و Reels على Facebook و Instagram".

ويبدو تراجع "فيسبوك" السريع عن هذه الخدمة يعود إلى عدم رواجها بشكل كبير، فهي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، ودون ذلك لا تحقق أرقاما تذكر، وحتى تطبيق "تيك توك"، قال إنه توقف عن هذه الخدمة في الولايات المتحدة وأوروبا.