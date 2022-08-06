شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رغبة ألونسو... تطورات جديدة تقرب نجم وسط برشلونة "للبلوز" فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير إنجليزية عن وجود رغبة قوية من إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع النجم الهولندي فرانك دي يونج لاعب خط وسط برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك ضمن إطار تعزير الفريق بصفقات قوية، قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن رغبة مدافع الفريق ماركوس ألونسو فى الرحيل، قد تدفع مسئولي النادي الإنجليزي لعقد صفقة تبادلية مع نظيرهم الأسباني، يتم بمقتضاها دفع ما يقارب من 60 مليون يورو +ألونسو للحصول على خدمات اللاعب الهولندي بشكل نهائى.



كيف تفكر إدارة النادي الكتالوني مع اللاعب

وتشيركافة المؤشرات داخل النادي الكتالوني أن الفريق لا يمانع فى خروج اللاعب، لا سيما أن الفريق يفكر فى ذلك الأمر منذ فترة طويلة، لكن تصميم اللاعب على عدم الخروج كان يؤخر من رحيله فى كل مناسبة.

موضحة أن الفريق حدد أولوياته فى الموسم الجديد بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، إضافة إلى سعي الفريق المستمر وراء ضم البرتغالي برناندو سيلفا، الشئ الذي يحتم من رحيل اللاعب فى الصيف الحالي.



فى أي طريق ستسير المفاوضات بعد أزمة كوندي!؟

ويري البعض أن الصفقة لن تكون بهذه السهولة المتوقعة، حيث أن العلاقات من قبل إدارة الناديين ما زالت ليست على الوضع الأفضل، بعد الصراع الطويل الذي كان بين مسئولي الفريقين على صفقة جول كوندي، والتي حسمها الجانب الكتالوني، بجانب تعثر مفاوضات ضم قائد الفريق سيزار أزبليكويتا قبل أن يقوم الأخير بتجديد تعاقده.



كما يتوقع مجموعة آخري أن رغبة توخيل القوية فى ضم اللاعب ستسهل من إنضمامه، فى الوقت الذي يسعي مسئولي البلوجرانا للتخلص من الاعب، حيث أن اللاعب يقف عائقًا أمام تسجيل صفقات الفريق الجديدة، مما يدفع الفريق للجوء للرافعة الرابعة والتخلص من اللاعب.