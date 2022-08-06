دب يحدث كارثة داخل سيارة بعد ما ظل محتجز 8 ساعات (فيديو)

وانطلق جهاز إنذار سيارة الزوجين، عندما كانت متوقفة خارج منزلهما ليلة الأربعاء الماضي، ليتبين فيما بعد أن دبا علق داخلها، بينما كان صغاره ينتظرونه في مكان قريبن بحسب ما ذكر الزوجان مايك وماريا بيلاتي.وكان الزوجان يسمعان صوت طقطقة، بين الحين والآخر، واتضح أن الدب كان يقضم مقتنيات السيارة بصوت عال، ما أدى إلى تضرر أجزاء داخلية في، وفق رواية الزوج مايك بيلاتي.

وروى الزوج لقناة "كي تي في كيو"، أنه التواصل مع مركز الشرطة لإخباره بالحادثة، ليتم وصله فيما بعد بأحد موظفي الولاية المسؤول عن الحياة البرية والمتنزهات.

لكن، بعد مرور فترة من الوقت، قرر بيلاتي عدم انتظار المساعدة من الجهة المسؤولة، حيث استخدم عصا لفتح الباب من مسافة آمنة، لتحرير الدب.