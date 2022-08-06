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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت الحكومة المصرية في الاستعداد لموسم العمرة 2022، وتعقد الجهات المعنية الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة لوضع آليات العمل.

الحكومة المصرية تبدأ في الاستعداد لموسم العمرة 2022

وأعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر عن عقد اجتماعات مكثفة من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة وأعضاء بغرف شركات السياحة لوضع آليات العمل خلال موسم العمرة الجديد، والتحضير لبدء الموسم.



واستعرض مجلس الوزراء المصري قبل أيام تقريرا بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة الجديد 1444 هجرية، وتم خلال الاجتماع الموافقة على اتخاذ وزارة السياحة والآثار إجراءات تسجيل الشركات لبدء موسم العمرة.

ووفقا لبيانات مجلس الوزراء المصري تم تحديد موعد بدء موسم العمرة الجديد في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذى وافقت عليه شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية في مصر.



ويعقد خالد العناني وزير السياحة المصري اجتماعا مع اللجنة المسؤولة عن متابعة جائحة كورونا لمناقشة بدء موسم العمرة وعدد التأشيرات التي ستنظمها مصر وفقا لمعدلات الإصابة عالميا ومحليا.

من جانبها طالبت شركات السياحة الدينية في مصر استمرار موسم العمرة 6 شهور، وزيادة عدد التأشيرات عن 500 ألف بما يضمن نجاح موسم العمرة، مؤكدة أن تقليل عدد التأشيرات من شأنه أن يؤدي إلى قيام المواطنين المصريين للتفكير في طرق أخري لأداء العمرة ما يضيع على الدولة الملايين من الجنيهات، كما يعرض المصريين للنصب من سماسرة وتجار التأشيرات.



في نفس الإطار حذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من الحجز لأي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة حفاظا على حقوق المعتمرين وعدم تعرضهم لمحاولات نصب من كيانات وهمية غير شرعية.

وأوصت اللجنة استمرار ضوابط العمرة الخاصة بالموسم الماضي، مع إجراء بعض التعديلات منها آليات التشغيل، مع ضرورة بدء شركات السياحة الدينية خلال الشهر الجاري من إجراءات توثيق العقود وتبدأ الرحلات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار بعدة قطاعات واعدة في مصر.

يأتي ذلك، في ضوء أن مصر تعتبر أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة إفريقيا.



وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة، من ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه التعاون في العديد من القطاعات الإستراتيجية.



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وبهذه المناسبة، عبّر نائب محافظ الصندوق رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، عن سعادته بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليميًا وعالميًا في إطار إستراتيجيته "2021 – 2025".

وأكد أنه في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات.

يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وعالميًا؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

يسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.

يشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث نسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.