شكرا لقرائتكم خبر عن 475 طلبا خدميا و52 أداة رقابية.. حصاد النائبة مرثا محروس بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 52 أدوات رقابية من بينهم بيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن انهيار العقارات القديمة الآلية للسقوط

- 16 كلمة داخل الجلسة من بينهم كلمة لوزير الصحة بشأن صعوبة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم

- المشاركة فى 53 جلسة عامة

- 57 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 6 ندوات وفعاليات

- 74 حضورا باللجان النوعية

- 475 طلبا خدميا