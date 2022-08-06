شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يثير الجدل: ماني تسبب في تراجع مستوى صلاح لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تجهيزات الفريق لانطلاق مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز فيما تحدث أيضا عن رأيه في تراجع مستوى محمد صلاح نهاية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يفتتح ليفربول مبارياته بالدوري الإنجليزي اليوم في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة في أولى لقاءات الفريق بالموسم الكروي الجديد 2022-2023.

كلوب يتحدث عن صلاح

وسلط كلوب الضوء في تصريحاته على السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى لاعبه محمد صلاح لاعب منتخب مصر والريدز، حيث شهدت نهاية الموسم تراجع في مستوى صلاح بشكل تدريجي حتى نهايته قبل أن يبدأ تدريجيا استعادة مستواه.

وقال كلوب في تصريحات قامت بإبرازها صحيفة اندبندنت: "الجميع سلط الضوء على عقد صلاح، نحن بشر لكنني لم أر أن الحديث عن عقده كثيرا في وسائل الإعلام قام بصرف انتباهه كثيرا كي أكون صريحا".

كلوب يؤكد تأثر صلاح بخسارة أمم إفريقيا

وأكمل:"بالطبع نحن بشر ونتأثر بالأشياء من حولنا ولا يمكننا تغيير ذلك، في رأيي أن صلاح قد أحد أقوى المواسم على الإطلاق في ظل تلاحم المباريات وخوضه قاءات كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده".

وأكمل:"الجميع يتحدث عن أننا خضنا 63 مباراة ولكن لا يتحدث البعض على أن هناك العديد من اللاعبين الذين خاضوا مباريات أكثر من ذلك الفترة الماضية".

حديث كلوب عن ماني وصلاح

وتابع:"بالنظر للعام الماضي، فقد كان صلاح الأكثر توهجا ولم يسجل ماني العديد من الأهداف وكان يتحدث الجميع حول مغادرته لبايرن ميونخ ولكن بعد ذلك الأمر أختلف بعد ذلك".

واردف:"حتى ديسمبر استطاع صلاح تسجيل الكثير من الأهداف، الفارق بعد ذلك أن مانى فاز بكأس الأمم الإفريقية وصلاح خسرها".

وأختتم:"هذا الأمر لم يدم طويلا واستطاع صلاح العودة سريعا لمستواه وتسجيل الأهداف من جديد، وعلينا الآن أن نتطلع لما سنقدمه العام القادم".

يذكر أن النجم السنغالي ساديو ماني قد رحل عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية منتقلا لصفوف بايرن ميونخ الألماني ليخوض تجربة جديدة في البوندسليجا.

الجدير بالذكر أن ليفربول تعاقد مع كل من داروين نونيز مهاجم بنفيا بالإضافة إلى فابيو كارفاليو لاعب فريق فولهام الإنجليزي محاولا تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الحالي.

